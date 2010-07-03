Число погибших в Иркутской области увеличилось до 14

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 14 человек. Судьба еще 13 неизвестна. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.
Как уточнил представитель экстренных служб, "по предварительным данным, погибли 14 человек, без вести пропавших – 13". Кроме того, по его словам, "в больницах находятся 153 пострадавших, в том числе один ребенок".
При этом "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в органах здравоохранения региона, приводит другие данные по погибшим. По информации агентства, жертвами паводка стали 16 человек.
Ранее заместитель премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко сообщал о 12 погибших и девяти пропавших без вести.
Режим ЧС действует в пяти районах Иркутской области: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. После того, как из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках региона, в зоне бедствия оказался 31 населенный пункт. Подтоплено свыше 3,7 тысячи домов. Наводнение также повредило 13 автомобильных мостов. Транспортным службам пришлось ограничить движение по федеральной трассе "Сибирь", а также на 17 участках дорог местного значения.
29 июня зону паводка посетил Владимир Путин. Президент поручил проинформировать местных жителей о пунктах временного размещения, начать выплаты пострадавшим и направить детей в летние лагеря. Для оказания разовой финансовой помощи пострадавшим российское правительство выделило 662 миллиона рублей. Выплаты компенсаций уже начались.
Возросло число погибших из-за наводнения в Иркутской области
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.