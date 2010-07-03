Число погибших в Иркутской области увеличилось до 14

Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 14 человек. Судьба еще 13 неизвестна. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

Как уточнил представитель экстренных служб, "по предварительным данным, погибли 14 человек, без вести пропавших – 13". Кроме того, по его словам, "в больницах находятся 153 пострадавших, в том числе один ребенок".

При этом "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в органах здравоохранения региона, приводит другие данные по погибшим. По информации агентства, жертвами паводка стали 16 человек.

Ранее заместитель премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко сообщал о 12 погибших и девяти пропавших без вести.

Режим ЧС действует в пяти районах Иркутской области: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. После того, как из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках региона, в зоне бедствия оказался 31 населенный пункт. Подтоплено свыше 3,7 тысячи домов. Наводнение также повредило 13 автомобильных мостов. Транспортным службам пришлось ограничить движение по федеральной трассе "Сибирь", а также на 17 участках дорог местного значения.

29 июня зону паводка посетил Владимир Путин. Президент поручил проинформировать местных жителей о пунктах временного размещения, начать выплаты пострадавшим и направить детей в летние лагеря. Для оказания разовой финансовой помощи пострадавшим российское правительство выделило 662 миллиона рублей. Выплаты компенсаций уже начались.

