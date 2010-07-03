Число погибших в Иркутской области увеличилось до 12

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Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 12 человек. Об этом сообщил РИА Новости заместитель премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. По его словам, еще девять человек числятся пропавшими без вести.

К подъему рек в Иркутской области привели сильные дожди. В зоне бедствия оказался 31 населенный пункт. Было подтоплено свыше 3,7 тысячи домов.

В настоящее время в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском районах действует режим ЧС. 29 июня в зону паводка приезжал Владимир Путин. Глава государства поручил начать выплаты пострадавшим, проинформировать местных жителей о пунктах временного размещения и направить детей в летние лагеря. Правительство РФ выделило 662 миллиона рублей для оказания разовой финансовой помощи пострадавшим. Выплаты компенсаций уже начались.

Ранее в экстренных службах региона сообщали о семи погибших из-за паводка. По данным МЧС, в 53 населенных пунктах было подтоплено более четырех тысяч домов, в которых проживают порядка десяти тысяч человек. Кроме того, паводок повредил 13 автомобильных мостов. Из-за удара стихии пришлось ограничить движение по федеральной трассе "Сибирь", а также по 17 участкам автомобильных дорог местного значения.

Генпрокуратура РФ выявила нарушения в работе МЧС и местных властей во время паводка в Иркутской области. В ведомстве уточнили, что речь идет о "неисполнении законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций". В отношении виновных в нарушениях уже приняты меры, добавили представители прокуратуры.