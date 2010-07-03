Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать компенсации

Фото: ТАСС/ФКУ Упрдор "Прибайкалье

Власти Иркутской области начали выплату компенсаций пострадавшим от сильного паводка в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области.

На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено свыше 900 миллионов рублей. Отмечается, что деньги уже поступили в бюджет региона.

По словам губернатора региона Сергея Левченко, которые приводит пресс-служба, 30 июня всем пострадавшим было поручено выплатить по 10 тысяч рублей. На сегодняшний день пострадавших в результате паводка насчитывается 3,6 тысячи человек.

Левченко добавил, что следующим шагом будет воссозданием жилья и инфраструктуры. Он также рекомендовал все детям, чьи дома пострадали, поехать в детские лагеря, чтобы "переждать эту сложную ситуацию"

Ранее метеорологи предупреждали о повышении уровня воды в реках Иркутской области. Отмечалось, прогнозируется подъем воды в реках Ока, Уда, Бирюса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

В МЧС добавили, что уровень воды поднимется в реке Уда до отметки 700–750 сантиметров. На реке Оке в Зиминском районе у села Усть-Када ожидается подъем воды до 580–640 сантиметров. На реке Бирюсе ожидается подъем воды до 740–780 сантиметров, однако уже 1 июля уровень воды снизится до 630–680 сантиметров. Также продолжит понижаться уровень воды в в реке Ия в Тулунском районе.

В Иркутской области из-за сильного паводка был введен режим ЧС. По данным МЧС, в результате паводка в Иркутской области в 53 населенных пунктах было подтоплено более четырех тысяч домов, в которых проживают порядка 10 тысяч человек. Подтопления зафиксированы в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском районах.

Представитель МЧС отметил, что из-за начавшегося снижения уровня рек Уда, Бирюса и Ия вода стала уходить из жилых домов. Остаются подтопленными 28 населенных пунктов.

Согласно последним данным МЧС России, в результате паводка в Иркутской области погибли пять человек, судьба двоих неизвестна, в том числе одного ребенка. Еще 97 госпитализированы. В превентивных целях отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тысяч человек. Пострадало 353 человека, из них 32 ребенка.

Владимир Путин дал поручения в связи с наводнением в Иркутской области. Он поручил наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую помощь, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

