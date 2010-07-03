Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать компенсации

Власти Иркутской области начали выплату компенсаций пострадавшим от сильного паводка в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области.
На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено свыше 900 миллионов рублей. Отмечается, что деньги уже поступили в бюджет региона.
По словам губернатора региона Сергея Левченко, которые приводит пресс-служба, 30 июня всем пострадавшим было поручено выплатить по 10 тысяч рублей. На сегодняшний день пострадавших в результате паводка насчитывается 3,6 тысячи человек.
Левченко добавил, что следующим шагом будет воссозданием жилья и инфраструктуры. Он также рекомендовал все детям, чьи дома пострадали, поехать в детские лагеря, чтобы "переждать эту сложную ситуацию"
Ранее метеорологи предупреждали о повышении уровня воды в реках Иркутской области. Отмечалось, прогнозируется подъем воды в реках Ока, Уда, Бирюса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.
В МЧС добавили, что уровень воды поднимется в реке Уда до отметки 700–750 сантиметров. На реке Оке в Зиминском районе у села Усть-Када ожидается подъем воды до 580–640 сантиметров. На реке Бирюсе ожидается подъем воды до 740–780 сантиметров, однако уже 1 июля уровень воды снизится до 630–680 сантиметров. Также продолжит понижаться уровень воды в в реке Ия в Тулунском районе.
В Иркутской области из-за сильного паводка был введен режим ЧС. По данным МЧС, в результате паводка в Иркутской области в 53 населенных пунктах было подтоплено более четырех тысяч домов, в которых проживают порядка 10 тысяч человек. Подтопления зафиксированы в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском районах.
Представитель МЧС отметил, что из-за начавшегося снижения уровня рек Уда, Бирюса и Ия вода стала уходить из жилых домов. Остаются подтопленными 28 населенных пунктов.
Согласно последним данным МЧС России, в результате паводка в Иркутской области погибли пять человек, судьба двоих неизвестна, в том числе одного ребенка. Еще 97 госпитализированы. В превентивных целях отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тысяч человек. Пострадало 353 человека, из них 32 ребенка.
Владимир Путин дал поручения в связи с наводнением в Иркутской области. Он поручил наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую помощь, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.