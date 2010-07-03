Семь человек погибли при наводнении в Иркутской области

Семь человек погибли в результате наводнения в Иркутской области. Судьба девяти человек неизвестна, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
"По последним данным, жертвами стихии стали семь человек. Девять пропали без вести, среди них ребенок", – сказал собеседник агентства.
В Иркутской области из-за сильного паводка был введен режим ЧС. По данным МЧС, в 53 населенных пунктах было подтоплено более четырех тысяч домов, в которых проживают порядка 10 тысяч человек. Подтопления зафиксированы в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском районах.
Из-за начавшегося снижения уровня рек Уда, Бирюса и Ия вода стала уходить из жилых домов. Остаются подтопленными 28 населенных пунктов.
В превентивных целях отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тысяч человек. Паводком повреждено 13 автомобильных мостов, ограничено движение по федеральной трассе "Сибирь" и 17 участкам автомобильных дорог местного значения.
29 июня Владимир Путин поручил наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты, а также предметы первой необходимости.
Российское правительство выделило 662 миллиона рублей для оказания разовой финансовой пострадавшим.
На единовременную материальную помощь пойдет по 10 тысяч рублей, на помощь в связи с утратой имущества – от 50 тысяч по 100 тысяч рублей, в связи с причинением вреда здоровью – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Родственникам погибших – по миллиону рублей и возмещение затрат на погребение.
Гуманитарная помощь из Москвы доставлена в Иркутскую область
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