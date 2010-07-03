Начались выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области

В Иркутской области начались выплаты пострадавшим из-за паводка. Денежную помощь должны получить 8,5 тысячи человек.
"Пока адресную помощь около 300 семей получили, мы договорились, что около 3 тысяч человек до конца дня такую помощь получат", – сказал вице-премьер Виталий Мутко на совещании у Дмитрия Медведева.
Премьер-министр потребовал от кабмина без промедления заняться оценкой ущерба.
"Вопрос безотлагательной помощи: нужно, чтобы штаб и региональное руководство осуществляли это все немедленно, прямо сейчас это все началось", – приведены слова Медведева на сайте правительства.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате паводка в Приангарье возросло до 12 человек. Еще девять человек числятся пропавшими без вести. В Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском районах действует режим ЧС. Без электричества остаются около 16 тысяч человек. Из Москвы в регион уже доставили гуманитарную помощь: продукты, лекарства и оборудование для спасателей.
Из-за наводнения оказались повреждены 13 автомобильных мостов, пришлось ограничить движение по федеральной трассе "Сибирь" и 17-ти участкам дорог местного значения. Бедствие пришло и в соседний Красноярский край. Из берегов вышла река Кан, где уровень воды поднялся до отметки 4,25 метра и продолжает расти. Из-за паводка 200 жителей Канска покинули свои дома.
29 июня в зону паводка приезжал Владимир Путин. Глава государства поручил начать выплаты пострадавшим, проинформировать местных жителей о пунктах временного размещения и направить детей в летние лагеря.
Генпрокуратура РФ выявила нарушения в работе МЧС и местных властей во время паводка в Иркутской области. В ведомстве уточнили, что речь идет о "неисполнении законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций". В отношении виновных в нарушениях уже приняты меры, добавили представители прокуратуры.
Гуманитарная помощь из Москвы доставлена в Иркутскую область
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.