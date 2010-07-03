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18:20

Начались выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области

происшествия власть

18:20

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Фото: ТАСС/"Иркутск сегодня"

В Иркутской области начались выплаты пострадавшим из-за паводка. Денежную помощь должны получить 8,5 тысячи человек.

"Пока адресную помощь около 300 семей получили, мы договорились, что около 3 тысяч человек до конца дня такую помощь получат", – сказал вице-премьер Виталий Мутко на совещании у Дмитрия Медведева.

Премьер-министр потребовал от кабмина без промедления заняться оценкой ущерба.

"Вопрос безотлагательной помощи: нужно, чтобы штаб и региональное руководство осуществляли это все немедленно, прямо сейчас это все началось", – приведены слова Медведева на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате паводка в Приангарье возросло до 12 человек. Еще девять человек числятся пропавшими без вести. В Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском районах действует режим ЧС. Без электричества остаются около 16 тысяч человек. Из Москвы в регион уже доставили гуманитарную помощь: продукты, лекарства и оборудование для спасателей.

Из-за наводнения оказались повреждены 13 автомобильных мостов, пришлось ограничить движение по федеральной трассе "Сибирь" и 17-ти участкам дорог местного значения. Бедствие пришло и в соседний Красноярский край. Из берегов вышла река Кан, где уровень воды поднялся до отметки 4,25 метра и продолжает расти. Из-за паводка 200 жителей Канска покинули свои дома.

29 июня в зону паводка приезжал Владимир Путин. Глава государства поручил начать выплаты пострадавшим, проинформировать местных жителей о пунктах временного размещения и направить детей в летние лагеря.

Генпрокуратура РФ выявила нарушения в работе МЧС и местных властей во время паводка в Иркутской области. В ведомстве уточнили, что речь идет о "неисполнении законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций". В отношении виновных в нарушениях уже приняты меры, добавили представители прокуратуры.

Гуманитарная помощь из Москвы доставлена в Иркутскую область

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происшествия власть

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