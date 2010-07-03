Двухлетняя девочка случайно задушила мать в Белоруссии

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В Белоруссии двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля. В результате женщина скончалась, передает Sputnik Беларусь.

По словам официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, инцидент произошел в деревне Старое Село в начале сентября.

20-летнюю женщину без сознания, зажатой стеклом передней двери автомобиля, обнаружил супруг. Мужчина разбил стекло и вызвал скорую помощь.

По данным следствия, женщина пыталась достать ребенка из салона через окно. Предположительно, в этот момент девочка нажала кнопку стеклоподъемника.

Ранее сообщалось, что мать пропавшего в Башкирии ребенка созналась в убийстве. Тело ребенка обнаружили во дворе дома в селе Исмаилово.