В Москве четверо членов банды получили от 17 лет колонии до пожизненного заключения

Фото: СК РФ

Четверым участникам банды, которые в 2007–2012 годах совершили ряд особо тяжких преступлений, вынесен обвинительный приговор, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлию Иванову.

По ее словам, в отношении Дениса Сарычева, Тимофея Шатовкина, Сергея Ходыкина и ранее осужденного Сергея Балихина вынесен обвинительный приговор, основанный на вердикте присяжных заседателей и собранных доказательствах. Мужчины состояли в устойчивой вооруженной группе, участвовали в убийстве двух и более лиц, сопряженном с разбоем и бандитизмом.

"В апреле 2007 года Балихин, Ходыкин и другие участники банды проникли в квартиру на Волжском бульваре, где совершили убийство 43-летнего бизнесмена и похитили более 1 миллиона рублей. Позднее, 7 марта 2009 года, Сарычев и участники банды совершили разбойное нападение на квартиру в Заревом проезде, в ходе которого были жестоко убиты трое человек, в том числе несовершеннолетний. Из квартиры было похищено имущество на общую сумму 2 миллиона 96 тысяч рублей", – отметила Юлия Иванова.

На дачном участке одного из преступников нашли схрон оружия, а также изъяли гранаты и другие боеприпасы.

Иванова добавила, что Балихину назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы, Ходыкину – 17 лет лишения свободы, Сарычеву – 23 года, Шатовкину – 20 лет.

Ранее оружие, боеприпасы и инструменты для их изготовления обнаружили в квартире в центре столицы. Все находки направили на исследование. По данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.