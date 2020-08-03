Неизвестный брызнул из баллончика в лицо водителю трамвая на юге Москвы

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Неизвестный распылил содержимое баллончика в лицо водителю трамвая на юге столицы, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе. На водителя трамвая напала группа людей, уточнил собеседник агентства. На место выехали сотрудники полиции.

В понедельник, 3 августа, мужчина устроил стрельбу из газового пистолета при дорожном конфликте на Дубнинской улице. По предварительным данным, конфликт произошел между таксистом и водителем машины Volvo.

Сейчас полиция проводит проверку и ведет розыск стрелявшего.

Ранее полиция задержала подозреваемого в стрельбе из такси на западе столицы. Задержанным оказался 39-летний житель Московской области.