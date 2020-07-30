В столице задержан мужчина, устроивший стрельбу по распивающей алкоголь молодежи

15:40
Фото: ГУ МВД России по г. Москве
Полиция задержала мужчину, ранее устроившего стрельбу по компании молодых людей. Они распивали алкоголь на улице Исаковского, пострадали три человека, заявили ТАСС представители ГУ МВД России по Москве.
По данным ведомства, вооруженный конфликт случился на северо-западе столицы, выстрелы прозвучали напротив одной из школ. Сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место, нашли двоих мужчин с огнестрельными ранениями. Позднее медицинская помощь потребовалась еще одному пострадавшему.
"Следственно-оперативной группой с использованием служебной собаки был установлен автомобиль ВАЗ-2111, к которому подошел злоумышленник после стрельбы", – сказали в ведомстве. В ходе осмотра транспортного средства найдены и изъяты предмет, конструктивно схожий с револьвером "Наган", пистолетная рама со стволом и затвор. Кроме того, обнаружен сигнальный пистолет и магазин к нему.
В результате был задержан 49-летний местный житель. Как стало известно, в ходе осмотра места жительства мужчины обнаружены и изъяты, согласно предварительным данным, револьвер, три карабина, 264 боеприпаса.
В отношении злоумышленника избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее супружескую пару на Toyota Land Cruiser обстреляли в ТиНАО. В полицию обратилась гражданка 1989 года рождения и сообщила об огнестрельном ранении своего неработающего супруга 1965 года рождения.
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