В Зеленограде задержали мужчину, подозреваемого в контрабанде анаболиков

Фото: depositphotos/blinow61

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в контрабанде сильнодействующих веществ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

Задержание произвели после получения мужчиной двух коробок, отправленных из Ближнего Зарубежья. В одной из них был обнаружен флакон, в котором содержалось 100 таблеток.

Экспертиза выяснила, что таблетки содержат анаболик дегидрохлорметилтестостерон. Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ, касающейся контрабанды сильнодействующих веществ. Вторая коробка также была отправлена на экспертизу.

Ранее в Москве вынесли обвинительный приговор в отношении мужчины, пытавшегося сбыть свыше 7 килограммов наркотиков. Сообщается, что он со своим соучастником наладили торговлю веществами через интернет. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы с последующим отбыванием их в колонии.