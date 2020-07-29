В Зеленограде задержали мужчину, подозреваемого в контрабанде анаболиков

16:39
Фото: depositphotos/blinow61
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в контрабанде сильнодействующих веществ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.
Задержание произвели после получения мужчиной двух коробок, отправленных из Ближнего Зарубежья. В одной из них был обнаружен флакон, в котором содержалось 100 таблеток.
Экспертиза выяснила, что таблетки содержат анаболик дегидрохлорметилтестостерон. Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ, касающейся контрабанды сильнодействующих веществ. Вторая коробка также была отправлена на экспертизу.
Ранее в Москве вынесли обвинительный приговор в отношении мужчины, пытавшегося сбыть свыше 7 килограммов наркотиков. Сообщается, что он со своим соучастником наладили торговлю веществами через интернет. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы с последующим отбыванием их в колонии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: