Полиция задержала двух мужчин за обстрел балкона в центре Москвы

11:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
В Москве полиция задержала двух мужчин, обстрелявших балкон жилого дома, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы. У злоумышленников изъяли пистолет.
"Неизвестные повредили стекло в квартире на Комсомольском проспекте, доме 49. Установлено, что стрелявший из пневматического оружия живет в доме напротив. Полиция задержала двух граждан 1991 и 1997 годов рождения, у которых находился предмет, конструктивно схожий с пистолетом", – рассказали в органах.
В результате происшествия никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что столичная полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу по компании молодых людей. Инцидент произошел на северо-западе Москвы. 49-летний подозреваемый находится под домашним арестом.
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