В американском Сент-Луисе при стрельбе погибли три человека

Фото: depositphotos/zimmytws

В американском городе Сент-Луис в результате стрельбы погибли три человека, один ранен, пишет "Газета.ру".

Сообщение о стрельбе полиция получила в 14:00 по местному времени (22:00 среды мск). Как рассказала представитель полиции Мишель Уидинг, три человека скончались на месте, еще один получил огнестрельное ранение в ногу.

Причины стрельбы пока неизвестны. По мнению власти, это произошло из-за ссоры двух группировок.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции начали проверку по факту стрельбы на востоке столицы. Поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу улица 7-я Парковая, дом 15, корпус 2.