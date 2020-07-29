Полиция организовала проверку по факту стрельбы на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции начали проверку по факту стрельбы на востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу улица 7-я Парковая, дом 15, корпус 2. Полицией на месте обнаружен мужчина с повреждениями головы, нарядом скорой помощи он доставлен в медицинское учреждение", – сообщили в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что накануне вечером неизвестный избил потерпевшего и открыл огонь, предположительно, из травматического пистолета. По данному факту проводится проверка.

Накануне сообщалось, что на Боровском шоссе между мужчиной и неизвестными произошел конфликт, в ходе которого ему были причинены телесные повреждения. После данного инцидента сотрудники полиции организовали проверку.