Полиция разыскивает участников инцидента со стрельбой на Боровском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции приступили к розыску неизвестных, которые стреляли в мужчину из травматического пистолета в ходе конфликта в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня около 20 часов на Боровском шоссе между мужчиной и неизвестными произошел конфликт, в ходе которого ему были причинены телесные повреждения", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Уточняется, что в мужчину выстрелили один раз. После этого нападавшие скрылись.

В подмосковном Можайске во вторник, 28 июля, злоумышленники обстреляли автомобиль и ограбили пассажиров. Инцидент произошел после ДТП – машина нападавших столкнулась с машиной жертв.

