Столичная полиция разыскивает водителя, выстрелившего из газового пистолета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина устроил стрельбу из газового пистолета при дорожном конфликте на Дубнинской улице в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

По предварительным данным, конфликт произошел между таксистом и водителем машины Volvo. Последний произвел выстрел, после чего скрылся.

Сейчас полиция проводит проверку и ведет розыск стрелявшего.

Ранее полиция задержала подозреваемого в стрельбе из такси на западе столицы. Задержанным оказался 39-летний житель Московской области.

В ходе досмотра по месту жительства у подозреваемого был обнаружен и изъят травматический пистолет, на который у него имеется лицензия. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".