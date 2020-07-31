Сотрудники полиции задержали мужчину за стрельбу из такси на западе Москвы

11:47
Фото: ГУ МВД России по г. Москве
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе из такси на западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимира Васенина.
Он рассказал, что в полицию поступила информация о том, что в районе 51-го километра МКАД из движущегося автомобиля стреляют. Об этом сообщили оперативным службам и нарядам полиции, работающим в системе единой дислокации.
"Задержан 39-летний житель Московской области. Установлено, что данный гражданин заснул на переднем сиденье такси. В результате резкого торможения он проснулся, стал нецензурно выражаться, после чего достал из сумки предмет, похожий на пистолет, открыл окно и произвел выстрел в воздух. Водитель такси высадил пассажира на ближайшей автобусной остановке", – рассказал Васенин.
В ходе досмотра по месту жительства у подозреваемого был обнаружен и изъят травматический пистолет, на который у него имеется лицензия. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Ранее полиция задержала двух мужчин за обстрел балкона в центре Москвы. В результате происшествия никто не пострадал.
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