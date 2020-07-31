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Происшествия

11:47

Сотрудники полиции задержали мужчину за стрельбу из такси на западе Москвы

происшествия

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе из такси на западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимира Васенина.

Он рассказал, что в полицию поступила информация о том, что в районе 51-го километра МКАД из движущегося автомобиля стреляют. Об этом сообщили оперативным службам и нарядам полиции, работающим в системе единой дислокации.

"Задержан 39-летний житель Московской области. Установлено, что данный гражданин заснул на переднем сиденье такси. В результате резкого торможения он проснулся, стал нецензурно выражаться, после чего достал из сумки предмет, похожий на пистолет, открыл окно и произвел выстрел в воздух. Водитель такси высадил пассажира на ближайшей автобусной остановке", – рассказал Васенин.

В ходе досмотра по месту жительства у подозреваемого был обнаружен и изъят травматический пистолет, на который у него имеется лицензия. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее полиция задержала двух мужчин за обстрел балкона в центре Москвы. В результате происшествия никто не пострадал.

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