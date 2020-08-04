Оружие и боеприпасы обнаружили в квартире в Хамовниках

13:40
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Оружие, боеприпасы и инструменты для их изготовления обнаружили в квартире в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Квартира расположена на улице Ефремова, в ней проживает 48-летний мужчина. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире пистолеты, обрез ружья, около 400 патронов, 550 комплектов для их изготовления и инструменты.
Все находки направили на исследование. По данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В июне столичные полицейские задержали молодого человека по подозрению в незаконном хранении боеприпасов в квартире, расположенной на улице Мельникова. Там у 23-летнего жителя полицейские изъяли 35 предметов, похожих на патроны.
Исследование показало, что это стандартные патроны к огнестрельному оружию и большинство из них пригодны для стрельбы. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов.
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