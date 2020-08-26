26 августа, 22:48
Фото: Москва24/Антон Великжанин
Суд арестовал девушку, обвиняемую в убийстве бездомного, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Юлию Иванову.
Уточняется, что тело убитого нашли на детской площадке на улице Трубная.
"На теле не были обнаружены видимые телесные повреждения. Экспертиза установила, что смерть наступила из-за тупой травмы живота, переломов ребер и разрыва внутренних органов", – рассказала Иванова.
Подозреваемой оказалась жительница столицы 1999 года рождения. Девушка написала явку с повинной и полностью признала свою вину. Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу.
По словам Ивановой, в рамках уголовного дела поводится сбор доказательной базы, устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к преступлению.
Ранее москвич Роман Миронов приговорен к пожизненному заключению за убийство тещи, супруги и двух ее братьев. Ему также вменялось в вину мошенничество, незаконное хранение оружия и использование заведомо подложного документа.
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