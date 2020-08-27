В Саратовской области 15-летнюю девочку заподозрили в убийстве матери

Фото: СК РФ по Саратовской области

В Саратовской области 15-летнюю девочку заподозрили в убийстве собственной матери, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

По предварительным данным, поводом для расправы послужил конфликт, произошедший 27 августа между 40-летней женщиной и подростком.

Уточняется, что мать находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее москвич Роман Миронов был приговорен к пожизненному заключению за убийство тещи, супруги и двух ее братьев. Ему также вменялось в вину мошенничество, незаконное хранение оружия и использование заведомо подложного документа.