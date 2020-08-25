Мужчину доставили в больницу после конфликта у магазина в Ростокине

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мужчина был доставлен в столичную больницу с огнестрельными ранениями. Он пострадал в ходе конфликта у магазина в Ростокине, приводит Агентство "Москва" заявление ГУ МВД России по городу.

"В ночь на 24 августа в реанимацию поступил мужчина 1975 года рождения в состоянии алкогольного опьянения с проникающим травматическим ранением правой половины груди, огнестрельными травматическими ранениями лобной области, левого локтевого сустава и бедра", – уточнили в правоохранительных органах.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение от дома на улице Докукина. Полицейские выяснили, что за три часа до госпитализации около продуктового магазина между потерпевшим и неустановленным мужчиной произошел конфликт. Неизвестный обстрелял мужчину из неустановленного оружия на проспекте Мира.

Следственные действия продолжаются, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее человека ранили из газового пистолета на юго-востоке Москвы. Пострадавшего передали медикам для осмотра.