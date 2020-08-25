Мужчину доставили в больницу после конфликта у магазина в Ростокине

09:07
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Мужчина был доставлен в столичную больницу с огнестрельными ранениями. Он пострадал в ходе конфликта у магазина в Ростокине, приводит Агентство "Москва" заявление ГУ МВД России по городу.
"В ночь на 24 августа в реанимацию поступил мужчина 1975 года рождения в состоянии алкогольного опьянения с проникающим травматическим ранением правой половины груди, огнестрельными травматическими ранениями лобной области, левого локтевого сустава и бедра", – уточнили в правоохранительных органах.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение от дома на улице Докукина. Полицейские выяснили, что за три часа до госпитализации около продуктового магазина между потерпевшим и неустановленным мужчиной произошел конфликт. Неизвестный обстрелял мужчину из неустановленного оружия на проспекте Мира.
Следственные действия продолжаются, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Ранее человека ранили из газового пистолета на юго-востоке Москвы. Пострадавшего передали медикам для осмотра.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: