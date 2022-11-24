00:40Происшествия
15 человек эвакуировали из-за пожара в комплексе нежилых строений в Балашихе
Фото: Москва 24
Пожар произошел в комплексе нежилых строений на Носовихинском шоссе в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ, передает Агентство "Москва".
"<...> поступил сигнал о пожаре по адресу: Балашиха, Носовихинское шоссе, дом 33. По предварительной информации, горят строения", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 22:43. В 0:17 была объявлена локализация на площади 752 квадратных метра. До прибытия пожарных было эвакуировано 15 человек.
Согласно информации из открытых источников, по данному адресу находятся помещения производственных и торговых организаций. В свою очередь, СМИ сообщили, что пожар произошел в кафе или пристройке к нему.
Ранее сообщалось, что полицейские спасли шестерых взрослых и одного ребенка во время тушения пожара на складе на Комсомольской площади в Москве.
Придорожное кафе загорелось в Балашихе
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