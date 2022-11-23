11:33 (обновлено 23.11.2022 13:02)Происшествия
Пожар охватил резиденцию посла Алжира в центре Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В резиденции посла Алжира в центре столицы произошло возгорание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"На улице Спиридоновке произошел пожар в здании резиденции посла Алжира", – рассказал собеседник агентства.
Позже в экстренных службах добавили, что открытое горение в резиденции удалось ликвидировать. Данных о пострадавших не поступало.
Позже стало известно, что причиной пожара в здании могло стать замыкание в электропроводке. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье горит хостел в деревне Дубровки Солнечногорского района. Пламя охватило кровлю строения, она горит по всей площади. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.
К тушению привлечены 61 человек и 18 единиц техники. Уточняется, что из хостела эвакуировались 200 человек. Позже стало известно, что площадь пожара в здании снизилась до 360 квадратных метров.
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