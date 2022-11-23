Пожар охватил резиденцию посла Алжира в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В резиденции посла Алжира в центре столицы произошло возгорание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На улице Спиридоновке произошел пожар в здании резиденции посла Алжира", – рассказал собеседник агентства.

Позже в экстренных службах добавили, что открытое горение в резиденции удалось ликвидировать. Данных о пострадавших не поступало.

Позже стало известно, что причиной пожара в здании могло стать замыкание в электропроводке. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье горит хостел в деревне Дубровки Солнечногорского района. Пламя охватило кровлю строения, она горит по всей площади. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

К тушению привлечены 61 человек и 18 единиц техники. Уточняется, что из хостела эвакуировались 200 человек. Позже стало известно, что площадь пожара в здании снизилась до 360 квадратных метров.

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