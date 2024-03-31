Шесть человек пострадали в ДТП в Геленджике

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Шесть пассажиров маршрутки пострадали в результате столкновения общественного транспорта с внедорожником в Геленджике. Об этом сообщила администрация города в своем телеграм-канале.

В публикации указано, что авария случилась на пересечении улиц Грибоедова и Ульяновской. Водитель внедорожника не уступил дорогу, из-за чего произошло столкновение, и маршрутка перевернулась, говорится в тексте.

По данным властей, внутри микроавтобуса находились девять человек, шестеро из них получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и врачи скорой помощи.

Прокуратура Краснодарского края в своем телеграм-канале написала, что организована проверка по факту ДТП, в ходе которой правоохранители оценят качество дорожного покрытия, а также другие вопросы безопасности дорожного движения. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что автобус ЛиАЗ попал в аварию с 7 автомобилями и одним автобусом в центре Курска. По данным УМВД РФ по региону, 23-летний водитель автобуса ехал по улице Дзержинского со стороны улицы Ленина в сторону Верхней Луговой. В какой-то момент он наехал на стоящий УАЗ, а потом врезался в Kia Rio, из-за чего потом произошло столкновение с еще 5 легковушками, часть из которых загорелись.