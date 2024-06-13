Расписание поездов на двух направлениях МЦД-3 изменится с 15 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения поездов на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 изменится с 06:50 15 июня по 06:50 17 июня, а также в оставшиеся выходные месяца в связи с работами по обновлению инфраструктуры. Об этом столичный Дептранс сообщил в телеграм-канале.

На Ленинградском направлении интервалы движения увеличатся до 30 минут, сократится время работы последних поездов, также некоторые электрички из дальнего пригорода будут курсировать от или до Зеленограда-Крюкова. На Казанском направлении интервалы движения увеличатся до получаса, уменьшится время работы последних составов МЦД со стороны станции Ипподром в сторону Зеленограда-Крюкова.

По информации Дептранса, корректировки необходимы для проведения работ по обновлению инфраструктуры между станциями Сходня и Химки. Ознакомиться с актуальным расписанием граждане могут в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", на сайтах ЦППК и МТППК.

Ранее сообщалось, что график движения поездов Белорусского направления МЖД изменится с 14 июня по 1 декабря этого года. Изменения связаны со строительством путепровода к мелькомбинату между станциями Тестовская и Беговая.