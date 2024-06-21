ЦППК с 22 июня запустит функцию быстрого прохода для федеральных льготников

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Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с 22 июня запустит функцию быстрого прохода к поездам для федеральных льготников, сообщает пресс-служба фирмы.

"Больше не нужно оформлять разовый льготный билет в кассе ЦППК перед каждой поездкой. Такая возможность появится для обладателей социальных карт Москвы и Московской области на станциях, оборудованных турникетами и валидаторами", – добавили там.

Теперь обладателям федеральных льгот нужно лишь один раз в год обратиться в кассу и активировать функцию на соцкарте, а потом просто валидировать ее на вход и выход при поездках в пределах Москвы и Московской области.

Если человек забудет приложить карту на входе или выходе, то функция станет недоступной, и для возобновления возможности быстрого прохода придется еще раз обратиться в кассу.

Как отметил гендиректор ЦППК Иван Конев, такая технология будет доступна для всех федеральных льготников на 333 станциях столичного региона с турникетами или валидаторами.

"Она позволяет существенно ускорить время прохода на посадку к поездам ЦППК, поскольку больше не нужно обращаться в кассу при каждой поездке", – заключил он.

Ранее на станциях метро Москвы начали убирать желтые терминалы, так как активировать онлайн-пополнение "Тройки" с мая 2024 года можно на всех турникетах. Горожане, по информации властей столицы, воспользовались таким способом уже почти 400 тысяч раз, сэкономив до 20 минут времени в пути в месяц.

