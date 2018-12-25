В правительстве Москвы назвали главные строительные итоги года

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин подвел строительные итоги 2018 года.

Основным результатом реализации градостроительной политики столичного правительства стало создание комфортной городской среды и качественное улучшение условий жизни и работы москвичей, строительство транспортной инфраструктуры, жилых кварталов, социальных объектов, парков и общественных пространств, коммерческой недвижимости, спортивных объектов.

Транспортные проекты в столице реализуются в кратчайшие сроки, а их стоимость ниже мировых аналогов. 2018 год стал рекордным по количеству открытых новых линий и станций метро.

С начала года введено в эксплуатацию 33 километра новых линий, 17 новых станций и 2 депо. Всего с 2011 года в Москве построено и реконструировано 136,6 километра новых линий, 73 новые станции, 3 вестибюля, 8 электродепо Московского метро и МЦК. За 8 лет протяженность линий московского метро увеличилась на 45%.

В 2018 году введено в эксплуатацию 127 километров дорог, 55 искусственных сооружений и 19 пешеходных переходов. За 8 лет протяженность московских дорог выросла на 19%, число дорожных сооружений увеличилось на 35%. Всего построено 820 километров дорог, 254 искусственных сооружения (мостов, тоннелей, эстакад) и 218 внеуличных пешеходных переходов.

Также в этом году построены 19 современных транспортно-пересадочных узлов: 5 капитальных и 14 плоскостных. Создание ТПУ сделает пересадки между всеми видами транспорта комфортными и удобными.

Важнейшим проектом правительства Москвы остается программа реновации, которая во многом определит градостроительное развитие столицы на ближайшие 15 лет. В рамках программы уже построено 200 тысяч квадратных метров. В следующие пять лет по программе будет построено 7 миллионов квадратных метров жилья, а новые квартиры получат более 170 тысяч человек.

Ключевыми проектами уходящего года также стали школа-гигант в Некрасовке на 1100 учащихся, международная школа-пансион "Летово" на 1012 учащихся, диагностический корпус клиники "Хадасса" в рамках Международного медицинского кластера "Сколково" (введена I очередь), стадион "Динамо", спортивно-оздоровительный центр с бассейнами на Гребном канале, канатная дорога на Воробьевых горах, концертный зал "Зарядье" с уникальной и одной из лучших в мире акустических систем.

Особое внимание было уделено подготовке инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу. Был построен стадион "Спартак" и реконструированы "Лужники", которые FIFA признала лучшей футбольной ареной в мире. Матчи чемпионата мира в Лужниках посетили более полумиллиона человек. В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Москве построили 98 спортивных объектов, из них 9 футбольных полей для спортивных школ. Для приема болельщиков и других гостей мирового первенства в столице возвели 48 гостиниц.

Также ведется работа по снижению административных барьеров в строительстве и повышению инвестиционной привлекательности в московскую недвижимость. Результатом проделанной работы по всем направлениям стало попадание Москвы в ТОП-5 по уровню комфортности для проживания по версии PricewaterhouseCoopers.