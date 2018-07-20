20 июля, 11:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В ТиНАО ввели в эксплуатацию международную школу "Летово" в поселении Сосенское. В учебное заведение уже набирают учеников. Здание школы откроют к началу учебного года. Об этом говорится на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Школа "Летово" представляет собой комплекс зданий, в которых будут обучаться и проживать дети от 12 до 18 лет и преподаватели.
Введены в эксплуатацию здание школы, административно-хозяйственный и бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, котельная и другие инженерные сооружения и коммуникации. Для проживания преподавателей с семьями построено отдельное здание.
На территории школы планируют обустроить большую спортивную площадку с полем для игры в футбол, два теннисных корта, волейбольную и универсальную площадки.
Ранее сообщалось, что до конца лета 2018 года на территории ТиНАО дополнительно введут в эксплуатацию шесть детских садов, которые вместят 1295 детей. Четыре дошкольных образовательных учреждения строят за счет городского бюджета, два – на средства инвесторов.
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