Шесть детских садов введут в эксплуатацию в ТиНАО к осени

10 июля 2018, 10:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
До конца лета 2018 года на территории ТиНАО дополнительно введут в эксплуатацию шесть детских садов, которые вместят 1295 детей.
Четыре дошкольных образовательных учреждения строят за счет городского бюджета, два – на средства инвесторов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента развития новых территорий столицы.
Детские сады появятся по следующим адресам: поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, д. 37; поселение Филимонковское, деревня Верхнее Валуево; село Былово, поселение Краснопахорское; пос. Кокошкино, улица Школьная, д. 3; ЖК "Бунинские луга", поселение Сосенское, деревня Столбово, уч. №27, мкр-н 1; ЖК "Испанские кварталы", поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское.
В планах властей – построить в ТиНАО не менее 20 детских садов на пять тысяч мест в течение 2018 и 2019 годов.
Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что воспитанники получат все необходимое. Речь идет о развивающих игрушках, музыкальных инструментах, спортивном инвентаре.
Ранее сообщалось, что более 20 образовательных учреждений планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года в Москве.
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