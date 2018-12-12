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12 декабря, 07:30

FiFA признала "Лужники" лучшим стадионом мира по видимости поля с трибун

город строительство спорт

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Международная федерация футбола (FiFA) признала московские "Лужники" лучшим стадионом в мире по видимости поля с трибун. Об этом Агентству "Москва" рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Он также отметил, что реконструкция стадиона обошлась городу в 26,6 миллиарда рублей и вошла "в 10 процентов масштабных мировых проектов, где уложились в бюджет и в срок".

Реконструкция "Лужников" завершилась в 2017 году. Обновленный стадион вмещает 81 тысячу зрителей, что на три тысячи человек больше, чем раньше. Площадь стадиона с учетом трибун составляет 221 тысячу квадратных метров.

В рамках реконструкции арену разобрали и фактически построили заново, сохранив при этом исторический фасад 1956 года. За время чемпионата мира по футболу "Лужники" приняли семь игр, включая матч открытия и финал турнира.

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