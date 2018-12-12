FiFA признала "Лужники" лучшим стадионом мира по видимости поля с трибун

12 декабря, 07:30
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Международная федерация футбола (FiFA) признала московские "Лужники" лучшим стадионом в мире по видимости поля с трибун. Об этом Агентству "Москва" рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
Он также отметил, что реконструкция стадиона обошлась городу в 26,6 миллиарда рублей и вошла "в 10 процентов масштабных мировых проектов, где уложились в бюджет и в срок".
Реконструкция "Лужников" завершилась в 2017 году. Обновленный стадион вмещает 81 тысячу зрителей, что на три тысячи человек больше, чем раньше. Площадь стадиона с учетом трибун составляет 221 тысячу квадратных метров.
В рамках реконструкции арену разобрали и фактически построили заново, сохранив при этом исторический фасад 1956 года. За время чемпионата мира по футболу "Лужники" приняли семь игр, включая матч открытия и финал турнира.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: