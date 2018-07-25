Собянин осмотрел новый плавательный бассейн в Крылатском

25 июля, 11:47
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Сергей Собянин осмотрел новый спортивно-оздоровительный центр с плавательными бассейнами на Гребном канале в Крылатском.
"Мы в несколько этапов делали реконструкцию Гребного канала – сами спортивные сооружения, спортивный комплекс, трибуны. Последний этап реконструкции – спортивный зал, бассейн. Я надеюсь, что он будет не только для гребцов, но и для жителей района", – передает слова мэра Агентство "Москва".
Сергей Собянин уточнил, что власти столицы рассматривают возможность строительства порядка 30 новых бассейнов в ближайшее время. Мэр также пообщался со спортсменами школы "Юность Москвы" по гребным видам спорта. Они поблагодарили его за новое пространство для тренировок.
Кроме того, Собянин поговорил о программе "Московского долголетия" с пенсионерами, которые пришли в бассейн. "Скучать некогда", – сказали москвичи, комментируя разнообразие занятий в рамках программы.
В здании нового спортцентра площадью 3,5 тысячи квадратных метров есть два плавательных бассейна – для взрослых и для детей. В первом есть восемь дорожек для оздоровительного плавания, общеразвивающих упражнений и игр в воде команд гребцов и каноэ.
Кроме того, в спортцентре имеются зал для "сухого плавания", тренажерный зал, комнаты инструкторов, сауна, буфет, технические помещения. С февраля там проходят учебные занятия спортсменов-гребцов, учащихся детско-юношеских спортивных школ и студентов, спортивные мероприятия, соревнования федерального, регионального и муниципального уровней.
Гребной канал в Крылатском соорудили в 1972–1973 годы для проведения 66-го Чемпионата Европы по академической гребле. Длина Гребного канала в Крылатском – 2 340 метров, ширина основного русла – 125 метров, ширина возвратного русла – 75 метров, глубина – 3–3,5 метра. Ширина позволяет разместить в основном русле шесть дорожек для академической гребли и девять дорожек для соревнований на байдарках и каноэ.
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