Путин и Собянин открыли концертный зал "Зарядье" в День города

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли московский концертный зал "Зарядье" в День города.

Сергей Собянин рассказал главе государства и главе правительства о ходе работ над новым концертным залом. После краткой экскурсии по холлу они прошли в зал.

"Очень рад приветствовать всех в московском концертном зале. Сегодня он открывается выступлением звезд мирового искусства и выступлением симфонического оркестра Мариинского театра. Это настоящий подарок жителям и гостям нашей столицы в День города", – сказал Путин перед началом концерта.

Президент России назвал концертный зал сердцем и душой парка "Зарядье", отметив, что "он олицетворяет собой историческую гордость нашего народа и одновременно его стремление создавать новое".

Глава государства обратил особое внимание на тот факт, что концертный зал и парк "Зарядье" расположены по соседству с главными архитектурными памятниками Москвы и России в целом. Тем самым они демонстрируют, что передовые технологии могут гармонично вписаться в исторический ансамбль центра столицы, подчеркнул президент.

Владимир Путин также напомнил, что именно Зарядью композитор Модест Мусоргский посвятил увертюру "Рассвет на Москве-реке". "Сегодня оно прозвучит в этом замечательном зале, построенном с использованием самых передовых мировых технологических, технических архитектурных достижений", − отметил президент РФ. "Зарядье" в полном смысле слова музыкальный комплекс будущего", − подытожил глава государства.

Концертный зал "Зарядье" открылся в одноименном парке в центре Москвы. Первым на его сцене прозвучит концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. По словам мэра столицы, новый концертный зал стал подарком москвичам к Дню города.