Эксперт прокомментировал строительство новых станций МЦД

Московские центральные диаметры – это не только минимальные интервалы движения, единая билетная система, удобные пересадки на другие виды транспорта. Это еще и развитие инфраструктуры московских районов, в которых появятся новые станции в составе МЦД.

Директор Центра стратегического сотрудничества со странами Африки и Ближнего Востока ТПП РФ, эксперт при комитете ГД по безопасности и противодействию коррупции Валентин Игнатьев прокомментировал строительство станций МЦД.

"Строительство новых станций очень хорошо скажется на конкретных районах, где будут организованы данные станции, потому что, во-первых, это будут инфраструктурные комплексы, которые будут включать в себя и перехватывающиеся парковки, и точки общепита, и соответственно магазины и, конечно же, в конечном итоге это хорошо повлияет на экономическую ситуацию. Это скажется очень положительно на жизни конкретного человека", – сказал Валентин.

Кроме того, открытие диаметров создало десятки альтернативных маршрутов передвижения по городу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.