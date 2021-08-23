Эксперт прокомментировал строительство новых станций МЦД

14:30
Московские центральные диаметры – это не только минимальные интервалы движения, единая билетная система, удобные пересадки на другие виды транспорта. Это еще и развитие инфраструктуры московских районов, в которых появятся новые станции в составе МЦД.
Директор Центра стратегического сотрудничества со странами Африки и Ближнего Востока ТПП РФ, эксперт при комитете ГД по безопасности и противодействию коррупции Валентин Игнатьев прокомментировал строительство станций МЦД.
"Строительство новых станций очень хорошо скажется на конкретных районах, где будут организованы данные станции, потому что, во-первых, это будут инфраструктурные комплексы, которые будут включать в себя и перехватывающиеся парковки, и точки общепита, и соответственно магазины и, конечно же, в конечном итоге это хорошо повлияет на экономическую ситуацию. Это скажется очень положительно на жизни конкретного человека", – сказал Валентин.
Кроме того, открытие диаметров создало десятки альтернативных маршрутов передвижения по городу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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