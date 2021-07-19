Россия планирует выпустить собственную линейку электромобилей

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Россия планирует наладить производство собственной линейки электромобилей, рассказал Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

"По направлению технологического развития хочу отметить проект создания собственной линейки электромобилей. В том числе на водородных топливных элементах", – заявил премьер-министр РФ на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как сообщалось, в России резко выросли продажи электромобилей. С начала 2021 года россияне купили 650 электрокаров, что в семь раз больше, чем за такой же период в прошлом году. Наибольший спрос наблюдается в Москве, на которую пришлось 40% от всех покупок, а также в Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее Минпромторг РФ пригласил американского предпринимателя Илона Маска обсудить строительство завода электромобилей Tesla в России.