В России резко выросли продажи электромобилей

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С начала 2021 года россияне купили 650 электромобилей, что в семь раз больше, чем за такой же период в прошлом году. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные аналитического агентства "Автостат".
За май в России приобрели 148 электрических автомобилей, тогда как в прошлом году в этом месяце число не превышало 15 штук. Наибольший спрос наблюдается в Москве, на которую пришлось 40% от всех покупок, а также в Санкт-Петербурге и Московской области.
По словам председателя BCG в России и СНГ Владислава Бутенко, на данный момент на долю легковых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания приходится 97% российского рынка, однако прогнозируется, что к 2035 году этот показатель опустится до 55%.
Между тем спецпредставитель президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев считает, что россияне полностью перейдут на электромобили в течение следующих 20–30 лет.
Ранее сообщалось, что Евразийский экономический союз, куда входит и Россия, не планирует продлевать льготный режим ввоза электромобилей, в рамках которого была установлена нулевая ставка пошлины.
В документе, подготовленном Евразийской экономической комиссией, отмечается, что пошлину установят с 2022 года (льготный режим действует до конца текущего года), она будет составлять 15%.
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