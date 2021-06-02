В Москве к 2024 году установят еще 400 зарядных станций для электромобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 400 зарядных станций для электромобилей установят в Москве к 2024 году, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Сейчас создано 50 заправочных станций для электротранспорта. По словам главы ведомства, это очень мало, из-за чего у водителей электромобилей есть страх, что они не заправятся, машина остановится и им придется вызывать погрузчик и зарядную машину.

"Первый недостаток – отсутствие зарядной инфраструктуры. Мы собираемся к 2024 году еще 400 заправочных станций в том числе в Москве создать для того, чтобы пользователю было более-менее безопасно и нестрашно перемещаться", – сказал Кульбачевский в ходе сессии ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что до конца года в Москве установят не менее 50 зарядных станций для электромобилей, мощность которых составит 50 киловатт. Для их установки выберут площадки рядом с продуктовыми магазинами и кафе, в центре города и возле жилых домов.

Станции оснастят двумя разъемами – европейского и американского типа. Забронировать сессию можно будет с помощью приложения "Московский транспорт".

В марте в Москве заработала первая зарядная станция нового формата. Расположена новая станция на улице Бахрушина, 20, рядом с бесплатной стоянкой для электромобилей.