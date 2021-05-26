Около 50 новых зарядных станций для электромобилей установят в Москве до конца года

Фото: Москва 24/Александр Авилов

До конца года в Москве установят не менее 50 зарядных станций для электромобилей, мощность которых составит 50 киловатт. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.

"20 минут вместо двух часов! Скоро электрокар можно будет зарядить прямо во время кофе-брейка. Мы продолжаем реализовывать проект "Энергия Москвы" и сейчас тестируем новый вид зарядных станций для электромобилей. Ее (станции. – Прим. ред.) мощность будет 50 киловатт – в несколько раз больше, чем сейчас. До конца года в городе появится не менее 50 таких станций", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что для установки станций выберут площадки рядом с продуктовыми магазинами и кафе, в центре города и возле жилых домов.

Станции оснастят двумя разъемами – европейского и американского типа. Забронировать сессию можно будет с помощью приложения "Московский транспорт".

В марте в Москве заработала первая зарядная станция нового формата. Расположена новая станция на улице Бахрушина, 20, рядом с бесплатной стоянкой для электромобилей.