На Люблинско-Дмитровской линии строят станцию "Яхромская"

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

На Люблинско-Дмитровской линии метро строится станция "Яхромская". Она расположена на стыке районов Восточное Дегунино и Дмитровский. Это Северный округ.

Метро в пешей доступности появится еще у 85 тысяч москвичей. Еще 95 тысяч смогут добраться до него на общественном транспорте. Платформа будет выполнена в двух основных цветах – красный и светло-серый. Стиль – выставочный зал эпохи СССР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.