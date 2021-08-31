Москвичам посоветовали заранее пополнить "Тройки" в преддверии 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В преддверии 1 сентября жителям столицы рекомендовали пополнить транспортные карты "Тройка" удаленно в мобильном приложении "Метро Москвы". Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"С 1 сентября число пассажиров в транспорте снова увеличится – самое время начать пополнять "Тройку" удаленно, чтобы не стоять в очередях и не опаздывать на работу, в школу или универ", – говорится в сообщении.

В Дептрансе напомнили, что владельцы телефонов Android с модулем NFC смогут записать пополнение карты сразу с помощью смартфона, а пользователям Apple для этого еще нужен будет желтый терминал в метро.

"Осенью прошлого года в приложении "Метро Москвы" появился личный кабинет, который сразу завоевал популярность – с ноября 2020 в нем совершено почти 3 миллиона транзакций, а за последнюю неделю лета пассажиры пополнили свои транспортные карты в приложении около 100 тысяч раз", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее сообщалось, что держатели "Тройки" могут вернуть 3% с каждого пополнения карты или покупки проездного. Подробнее об этих и других возможностях можно узнать в мобильном приложении "Город". Полученные бонусы можно использовать для оплаты сотовой связи, проезда, приобретения купонов на услуги популярных сервисов, а также обменивать бонусы на скидки до 99% у партнеров программы.

Кроме того, Ликсутов рассказал о планах внедрить транспортную карту "Тройка" более чем в 40 российских регионов. Он отметил, что карта предусматривает удобные тарифы для пассажиров и позволяет наладить легкий контроль за оплатой проезда.

