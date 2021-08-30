Москвичам показали строительство Северо-Восточной хорды

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

В районе проспекта Мира строят новую развязку Северо-Восточной хорды. Полоса длиной 145 метров на проспекте Мира будет предназначена для съезда на Проектируемый проезд. Он, в свою очередь, свяжет проспект с ТПУ "Ярославская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.