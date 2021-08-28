В столице состоялся ретрофестиваль

В Западном административном округе столицы состоялся ретрофестиваль. По разным оценкам, в его мероприятиях приняли участие около 10 тысяч человек.

Участники попали в Москву 60-х. Гостей угощали лимонадом, бесплатной сладкой ватой. На площадках фестиваля была возможность посмотреть мультфильмы и сыграть в игры, популярные 60 лет назад. Одним из самых ярких моментов стал парад ретро-автомобилей.

Маршрут ретро-колонны проходил от гостиницы "Украина" до станции метро "Раменки". Рассмотреть во всех деталях можно было около двадцати машин. Особенно приветствовали на фестивале тех гостей, кто пришел в костюмах по моде 60-х годов.