Фестиваль "Спортивная студенческая ночь" на Красной площади отменили из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Фестиваль "Спортивная студенческая ночь" на ГУМ-катке отменяется из-за роста заболеваемости "Омикроном" в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства спорта РФ.

Проведение фестиваля было запланировано на вторник, 25 января.

Ранее сообщалось о проведении в Москве XVI Международного молодежного гастрономического фестиваля "Возрождаем традиции. Рождество". Участники мероприятия представят членам жюри блюда и поделятся знаниями об истории Рождества, блюдах праздничного стола и их приготовлении.

Также стали известны даты проведения военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". В этом году мероприятие будет проходить на Красной площади в столице с 26 августа по 4 сентября.