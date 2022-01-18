Гастрономический фестиваль пройдет в Москве 20 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва 20 января примет XVI Международный молодежный гастрономический фестиваль "Возрождаем традиции. Рождество". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

В мероприятии будут участвовать колледжи и вузы, представляющие свои команды, а также школы и индивидуальные конкурсанты: учащиеся и преподаватели.

Участники фестиваля представят членам жюри получившиеся блюда и поделятся знаниями об истории Рождества, блюдах праздничного стола и их приготовлении.

"Мы открываем год по сохранению традиций народов РФ – год, объявленный президентом России. На всех этих фестивалях участвуют не только московские школы и колледжи, школы и колледжи Московского региона, но и других регионов РФ, а также из-за рубежа", – рассказал заместитель руководителя департамента Константин Блаженов.

Он уточнил, что это достаточно важно, когда молодое поколение обменивается традициями с другими народами.

Блаженов напомнил, что в последнем массовом фестивале, который проводился до пандемии коронавируса, участие приняли и молдаване, и сербы, и болгары, кроме того, среди участников были и учебные заведения из Крыма.

По словам замруководителя департамента, у этого фестиваля большое будущее, потому что благодаря такому событию формируется система подготовки кадров.

Ранее стали известны даты проведения военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". В этом году мероприятие будет проходить на Красной площади в столице с 26 августа по 4 сентября.