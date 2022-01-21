Москва 24 покажет закрытие XII Московского рождественского фестиваля духовной музыки

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

23 января в Доме музыки состоится закрытие XII Московского рождественского фестиваля духовной музыки. Гостей ждет концерт академического большого хора "Мастера хорового пения" и Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Музыканты исполнят "Реквием" итальянского композитора Луиджи Керубини.

Смотрите прямую трансляцию 23 января в 19:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.