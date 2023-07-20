Москва онлайн покажет шоу в рамках фестиваля "Гидрофлай Фест"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 22 июля, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть фестиваль, посвященный одному из самых зрелищных экстремальных видов спорта, – "Гидрофлай Фест". Спортивные активности, мастер-классы, костюмированные полеты и трюки пройдут в парке культуры и отдыха "Измайлово".

В фестивале примут участие спортсмены из России, Белоруссии, Кореи, Чехии, Таиланда, США и Мальты. Зрители увидят полеты действующих чемпионов России и призеров российских и международных состязаний.

Смотрите прямую трансляцию 22 июля в 21:35 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.