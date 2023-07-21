Неделю финансовой грамотности проведут в рамках Московского урбанфорума 5–11 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гости Московского урбанистического форума смогут повысить уровень финансовой грамотности и получить полезные практические советы от экспертов во время Недели финансовой грамотности, которая пройдет с 5 по 11 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента финансов Елену Зяббарову.

"Москвичи и гости столицы смогут повысить уровень финансовой грамотности и получить полезные практические советы от экспертов на Московском урбанистическом форуме. С 5 по 11 августа в парке "Зарядье" пройдет Неделя финансовой грамотности – просветительский марафон с использованием интерактивных форматов", – рассказала Зяббарова.

Как объяснила руководитель московского департамента финансов, запланировано более 50 просветительских мероприятий.

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября.

Ранее сообщалось, что в рамках МУФ на площадке в "Лужниках" представят масштабную культурную программу. Только 1 августа там пройдет больше 100 различных мероприятий, в том числе концерты, мастер-классы и лекции.

Кроме того, на МУФ покажут экскаватор-шоу. Машинист многофункционального экскаватора-погрузчика откроет стеклянную бутылку газированной воды, разольет ее по стаканам и даже разрежет яблоко ножом.

Экскаватор-шоу будет проходить два раза в неделю по пятницам и воскресеньям с 1 августа по 10 сентября.

Столица готовится к Московскому урбанистическому форуму