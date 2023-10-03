С 2020 года в Москве отремонтировали 520 ветхих построек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная Госинспекция с 2020 года выявила и восстановила 520 ветхих построек в Москве. Об этом заявил заммэра Москвы во вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Масштабная реализация проекта началась в этом году. За восемь месяцев 2023-го в столице отремонтировали 230 ветхих построек, что в 1,7 раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Всего с 2020-го в Москве восстановили 520 таких объектов", – рассказал Ефимов.

Выявление ветхих зданий является важным элементом профилактики правонарушений, а также элементом сохранения архитектурного облика Москвы. Заброшенные строения искажают внешний вид города. Кроме того, подобные постройки потенциально создают угрозу жителям из-за аварийного состояния.

С 2020 года в Москве было ликвидировано 786 ветхих строений. При этом специалисты проводят ремонт тех зданий, которые подлежат восстановлению, включая исторические здания и объекты культурного наследия. Например, преобразились исторические здания в центре столицы. В Басманном районе специалисты отреставрировали объект культурного наследия федерального значения – Фанагорийские казармы, памятник архитектуры второй половины XVIII века, расположенный по адресу Бригадирский переулок, дом 13, строение 5. Госинспекция по недвижимости с собственником здания и департаментом культурного наследия Москвы проработала дорожную карту по ремонту объекта и провела фасадные работы.

"Сейчас в работе Госинспекции по недвижимости находится свыше 2,1 тысячи ветхих значимых построек. Некоторые из выходят фасадами на центральные улицы. Завершить комплекс мероприятий планируется к концу 2025 года", – сказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Госинспекция занимается выявлением ветхих строений во всех округах Москвы.

Ранее сообщалось, что барельефы XVIII–XIX веков доходного дома усадьбы Салтыковых на Никольской улице будут отреставрированы. Сейчас они находятся в мастерских Российской академии художеств. Реставрацию проведет фонд академии.

Здание не обладает статусом объекта культурного наследия, однако ценные элементы, в том числе барельефы, сохраняются под контролем Мосгорнаследия. Специалисты восстановят исторические балконы над входом и оригинальную чугунную лестницу XVIII века.

"Мой район. Обратная связь": бывший доходный дом купца Кузнецова отреставрируют в Москве