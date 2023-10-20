Ландшафтный экопарк с лугом-трансформером появится в Бутырском районе Москвы

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Природный ландшафтный парк с деревьями-крупномерами, трансформируемой площадкой и авторскими геопластическими решениями появится в Бутырском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"В районе Огородного проезда на северо-востоке Москвы появится всесезонный парк, который станет новой точкой притяжения для всего района. По задумке архитекторов и дизайнеров на территории в 2,5 гектара парк будет реализован в концепции "естественной природы", интегрированной в урбанистическую среду", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что парк создадут при возведении жилого комплекса за счет инвестора. Природная зона станет частью "зеленой" инфраструктуры Москвы.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, архитектурное бюро GAFA приступило к разработке тематической концепции, а также ландшафта и дизайна парка. Архитектор рассказал, что парк станет цельным непрерывным пространством, где создадут закольцованные раздельные прогулочные маршруты. По этим дорожкам также можно будет заниматься бегом, ездить на велосипедах и самокатах.

Парк украсят взрослые деревья, сенсорные сады, запланированные как камерные живописные площадки с большим количеством цветущих декоративных многолетних растений, уточнил Кузнецов. Ландшафтные дизайнеры при подборе растений изучили природные комплексы, произрастающие в районе. Помимо этого, эксперты подробно исследовали состав флоры, чтобы высадить растения, соответствующие окружающей экологической сфере.

Архитектор отметил, что парк будет разделен на зоны прогулок, отдыха, детских игр, занятий спортом и организации массовых культурных мероприятий. На входе в парк установят welcome-плазу. Также в парке обустроят спортивный work-out с площадкой для пинг-понга. На территории для релакса установят лежаки и перголы. Помимо этого, посетители парка смогут заниматься спортом на полуоткрытых лужайках. Кузнецов добавил, что зонирование пространства реализуется за счет создания естественных холмов.

Также в новом парке предусмотрено создание бесконечного луга, которых будет представлять собой открытое пространство для мультифункционального использования в зависимости от времени года. Летом там можно будет проводить пикники, концерты, фестивали и тематические встречи на открытом воздухе. Зимой в этом месте обустроят ледовый каток.

Для детей и подростков в парке создадут игровые площадки с натуральным покрытием, рассчитанные на разные возраста. Помимо этого, будет создана зона для выгула и дрессировки собак, оборудованная современными снарядами и элементами для активного досуга и полноценных тренировок любых собак. Для владельцев животных создадут комьюнити-зону под навесом. Для безопасности посетителей специалисты установят ограждения и живую изгородь.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в каждом округе и районе Москвы продолжают создавать многофункциональные общественные пространства. Новые пространства создаются на пустующих или неиспользуемых территориях. Мэр подчеркнул, что большую помощь в благоустройстве оказывают горожане – предлагают идеи и рассказывают, какими видят новые объекты.

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