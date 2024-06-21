Деловой квартал построят в Текстильщиках по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На неэффективно используемом участке в Текстильщиках по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят деловой квартал. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, речь идет об участке площадью 1,86 гектара на улице Люблинской около станции метро "Печатники". После реализации проекта в городе появятся 1,3 тысячи новых рабочих мест.

"Инвестиции в проект оцениваются почти в 11 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект ‒ примерно в 525 миллионов рублей", – сообщил Ефимов.



По проекту в Текстильщиках построят 46 тысяч "квадратов" общественно-деловых объектов, включая офисы, торгово-развлекательные комплексы, магазины, банковские отделения, кафе и рестораны. Вместе с этим на участке оборудуют площадки для занятий спортом, построят улично-дорожную сеть, а территорию благоустроят, добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее стало известно, что по программе КРТ в Москве построят 30 гостиниц. Они появятся в ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО, ВАО, САО, СЗАО, СВАО, а также в Зеленограде и в ТиНАО. Наибольшее число гостиниц построят на северо-востоке города (9). Еще по 5 объектов появятся на востоке и юге города.

