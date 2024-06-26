Общественные объекты появятся в Зеленограде по программе КРТ

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Неэффективно используемые участки в районах Силино и Матушкино в Зеленограде реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Два участка площадью 3,07 гектара на проспекте Генерала Алексеева войдут в один проект. В его реализацию инвестируют более одного миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 38,6 миллиона рублей.

"По итогам реализации проекта в Зеленограде создадут 120 рабочих мест", – отметил Ефимов.

В свою очередь, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что вместо устаревших объектов на территориях появится отстойно-разворотная площадка городского транспорта. Там возведут недвижимость площадью более 2,5 тысячи "квадратов" для обслуживания перевозок пассажиров, а также организуют стоянки для общественного транспорта.

Ранее стало известно, что по программе КРТ реорганизуют участок в районе Москворечье-Сабурово. На его месте планируется создать индустриальный квартал, в котором разместят современные производства и общественно-деловые объекты. Благодаря реорганизации в городе появятся 650 новых рабочих мест.

