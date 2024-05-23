Зимбабве может ввести безвизовый режим для россиян

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Российский МИД ведет с африканскими странами переговоры об упрощении визовых процедур. Об этом сообщает газета "Известия".

В настоящий период действуют соглашения об отмене визовых требований, которые вступают в силу при недолгих поездках из России в некоторые государства Африки. В МИД уточнили, что дипломаты работают над подписанием таких же документов с прочими африканскими странами.

Кроме того, введение полного безвизового режима обсуждается с властями Зимбабве. Представители посольства России в этой стране рассказали, что на данный момент инициатива находится на стадии разработки.

Сейчас россияне могут получить визу для поездки в Зимбабве на государственной границе. За это придется заплатить 30 долларов. При себе гражданам России будет необходимо иметь документы, которые послужат подтверждением цели поездки. В качестве них могут быть предоставлены туристические ваучеры.

Ранее французское посольство в России подтвердило, что шенгенские визы вырастут в цене с 11 июня. Теперь за их получение россияне должны будут заплатить 90 евро для взрослых и 45 евро – для детей от 6 до 12 лет.